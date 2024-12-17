Tepebaşı Belediyesi'ne Yılın Çevreci Yerel Yönetimi Ödülü

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri yarışmasında "Yılın Çevreci Yerel Yönetimi" ödülüne layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile ödüller almaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak için bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri yarışmasında Tepebaşı Belediyesi "Yılın Çevreci Yerel Yönetimi" ödülüne layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall'de gerçekleşen törende ödülü, Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Vildan Akyıldız ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ayça Köprübaşı tüm Eskişehirliler adına aldı.

Tepebaşı Belediyesi ile birlikte farklı kategorilerde Koç Holding-Beko, Borusan Holding-Borusan Enerji, Divan Grup, Migros ve İBB- Beltur gibi kurumlar ile Ahbap Platformu da ödül almaya hak kazandı.