Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri 23 Yaşında

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evleri, 23 yıldır dayanışmanın, paylaşmanın ve sosyalleşmenin de merkezi olmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, " Türkiye'ye örnek olan Belde Evleri'nin 23'üncü yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Belde Evleri'nde açılan kurslar, sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile büyük beğeni topluyor. Sayıları 11 Deneyimli Kafe ile birlikte 37'ye ulaşan Belde Evleri'nde; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor, müzik gibi kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Belde Evleri'nde bugüne kadar yetişkinler ve çocuklar için çok sayıda branşta kurs düzenlenirken bu kurslara on binlerce Eskişehirli katılım gösterdi. Her yaştan kent sakinini bir araya getiren Belde Evleri'ne 23 yıldır en çok kadınlar sahip çıkıyor.

"Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi ile bakıyoruz"

Belde Evleri'nin 23'üncü yılını kutlayan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Belde Evleri'mizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Bugün bu rakam Deneyimli Kafeleri'miz ile birlikte 37'ye ulaştı. Birçok kırsal mahallemizde de açtık, çok sevildi. Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi ile bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Belde Evleri, her mahalleden insanımızın talep ettiği bir hizmet haline geldi. Biz de zamanla sayılarını daha da artırmayı ve daha çok vatandaşımıza Belde Evi sıcaklığını ulaştırmayı hedefledik. Belde Evleri'nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Buraya gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem spor yaparak sağlıklı şekilde vakit geçiriyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu güzel proje birçok belediyeye de örnek oldu, farklı isimlerle başka şehirlerde benzerleri hayat buluyor."