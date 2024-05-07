Tepebaşı Belediyesi'nin güneş enerjisiyle sulama projesi hırsızların hedefi oldu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin "TARGES-Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama" projesinin uygulandığı noktalardan Gündüzler Mahallesi'ndeki ünite, hırsızlar tarafından hedef alındı. Tepebaşı Belediyesi, olaya ilişkin yasal sürecin başlatıldıdığını açıkladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin üretime destek amacıyla hayata geçirdiği projelerden "Tarımda Güneş Enerjisiyle Sulama" uygulamasının Gündüzler Mahallesi'ndeki ünitesi hırsızların hedefi oldu. Mahalledeki üreticilerin hayvanlarını sulayabilmeleri için 2015 yılından bu yana hizmet veren ve güneş enerjisi kullanarak su pompalayan sistem çalındı. Ünitenin yerleşik olduğu kulübeye giren hırsızlar, şebeke bağlantısız sistem ve 2 adet jel aküyü çalarak kayıplara karıştı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emniyet güçlerine hırsızlık hakkında şikayette bulunarak, yasal süreci başlattıklarını bildirdi. Yetkililer vatandaşları hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkmaya, olası hırsızlık olaylarında Tepebaşı Belediyesi ve güvenlik güçlerini bilgilendirerek bu kişileri engellemeye davet etti.