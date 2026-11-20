(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi, rüzgar enerjisi projesiyle kente yeni bir dış kaynak kazandırdı. Türkiye Rüzgar Enerjis Birliği TÜREB'in Avrupa Birliği destekli programından hibe alan projenin sözleşmesi Ankara'da imzalandı. Proje kapsamında Tepebaşı'nın rüzgar enerjisi potansiyeli değerlendirilecek ve belediyenin gelecekteki yenilenebilir enerji yatırımlarına yön verecek yol haritası hazırlanacak.

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yeni bir proje ekliyor. TÜREB tarafından yürütülen, Avrupa Birliği destekli "Winds of Change: Empowering Stakeholders through Green Energy" programı kapsamında belediyenin "Rüzgarı Anlamak: Tepebaşı'nda Eğitim, Yerel Kapasite ve Rüzgar Potansiyeli Ön Değerlendirme Projesi" hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam bütçesi 16 bin 800 avro olan projeye TÜREB tarafından 15 bin avro hibe sağlanacak. Hibe sözleşmesi, Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu tarafından imzalandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek proje, 23 Kasım 2026'da başlayacak ve dokuz ay sürecek.

RÜZGAR POTANSİYELİ BİLİMSEL VERİLERLE İNCELENECEK

Proje kapsamında Tepebaşı'nın rüzgar enerjisi potansiyeli bilimsel ve teknik yöntemlerle değerlendirilecek. Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak belirlenebilecek en fazla üç alan; rüzgar verileri, arazi uygunluğu, çevresel etkiler, mülkiyet durumu, elektrik şebekesine bağlantı olanakları ve yatırım koşulları bakımından incelenecek.

Çalışmalar sonunda, belediyenin elektrik ihtiyacının bir bölümünün gelecekte rüzgar enerjisinden karşılanmasına yönelik seçenekleri ortaya koyan teknik ön değerlendirme raporu ve yol haritası hazırlanacak. Böylece yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin kararların bilimsel veriler ışığında alınmasına katkı sunulacak.

PERSONEL VE ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

Proje, teknik araştırmanın yanı sıra eğitim ve yerel kapasite geliştirme çalışmalarını da kapsıyor. En az 10 belediye personeline rüzgar enerjisi projelerinin geliştirilmesi, teknik değerlendirme, çevresel etkiler, yasal izinler ve finansman konularında eğitim verilecek. Tepebaşı'nda yaşayan veya eğitim gören en az 25 öğrencinin katılımıyla düzenlenecek "Rüzgar Enerjisi Eğitim ve Farkındalık Atölyesi"nde ise rüzgar enerjisinin çalışma biçimi, elektrik üretimi, iklim değişikliğiyle ilişkisi ve çevresel etkileri ele alınacak.

ENERJİ GÜNÜ'NDE KENT PAYDAŞLARI BULUŞACAK

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenecek rüzgar enerjisi temalı Enerji Günü'nde vatandaşlar; üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve enerji sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek. Etkinlikte rüzgar enerjisinin kullanım alanları ve etkileri konuşulacak, proje kapsamında yapılan teknik çalışmaların sonuçları paylaşılacak. Proje faaliyetleriyle en az 100 kişiye doğrudan ulaşılması, dijital bilgilendirme materyalleriyle de en az bin kişiye erişilmesi hedefleniyor. Proje sonunda hazırlanacak teknik raporlar, eğitim materyalleri ve dijital bilgilendirme kılavuzu kamuoyuyla paylaşılacak.

Tepebaşı Belediyesi, TÜREB'den alınan hibe desteğiyle rüzgar enerjisine ilişkin yerel kapasiteyi güçlendirmeyi ve yenilenebilir enerji konusunda toplumdaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor.