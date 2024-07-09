Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu Sezon Açılıyor

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu'nda yarın sezon açılıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi bu yıl da hijyen standartlarına uygun açık havuzu ile ilçe halkına hizmet vermeye devam edecek. Havuz, 10 Temmuz Çarşamba günü (yarın) hizmete açılacak ve pazartesi günleri dışında haftanın her günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak.

50 kişilik kontenjan ile hizmet verecek havuzdan faydalanmak isteyen vatandaşların, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında 'http: tesis.tepebasi.bel.tr' adresinden açık havuz bağlantısına tıklayarak, bir gün sonrası için randevu alması gerekecek.

Vatandaşlar açık havuz ile ilgili her türlü görüş, öneri ve ücret bilgisi için 0 (222) 310 39 45 numaralı telefondan ilgililere ulaşabilecek.