Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesi'nde Kaldırım Desenli Asfalt Çalışmalarına Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde kaldırım desenli asfalt çalışmalarına başladı. Kaldırım çalışmasının ardından asfalt serim işlemi gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı için yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı asfalt çalışmaları, kilit taş, bordür ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 3072. Sokak'ta kaldırım desenli asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor. Kaldırım çalışmalarının ardından ise asfalt serim işlemi yapılacak. Öte yandan Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde, Şarhöyük ve Fevzi Çakmak muhtelif yollarda reglaj faaliyetine devam ediliyor. Yetkililer, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde süreceğini bildirdi.