Tepebaşı Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde, üniversite sınavına giren öğrencilere tercih yapmaları konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Üniversite sınavının ardından tercih yapacak gençlere Belediye, 19 Mayıs Gençlik Merkezi tamamen ücretsiz olarak tercih danışmalığı hizmeti veriyor. Merkezde verilen bu hizmet ile sınav sonucu belgeleriyle merkeze gelen üniversite adayları, seçecekleri üniversite ve bölümü konusunda gönüllü hizmet vreren uzman eğitmenlere danışıyor.

Tercih döneminin sonuna kadar sürecek danışmanlık hizmeti hakkında detaylı bilgi almak isteyenler '0 (222) 323 85 35' numaralı telefondan 19 Mayıs Gençlik Merkezi yetkililerine ulaşabiliyor.