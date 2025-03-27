Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği'nden İftar Sofrası

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği ortaklığıyla Eti Park'ta iftar sofrası kuruldu.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği ortaklığında Adalar mevkisinde bulunan Eti Park'ta düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ile yönetim kurulu üyeleri, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı İlker Çakar ile üyeleri, Bando Es Es, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında Ataç, iftar sofrasına katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşırken, hayırlı ramazanlar diledi. ETB Başkanı Çakar da Başkan Ataç'a Eskişehirspor forması hediye etti.