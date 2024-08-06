Tepebaşı Belediyesi ve ILO, Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği Çalıştayı Düzenledi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ortaklığında düzenlenen "Geri Dönüşüm İşçileri İş Sağlığı Güvenliği" çalıştayının devamı niteliğindeki çalıştayda, Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi'nin (GESİKOOP) kuruluş süreci anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi ve ILO ortaklığında sokak toplayıcılarının kooperatifleşmelerinin önemine dikkati çekmek amacıyla "Sıfır Atık Hedefinde Atık/Sokak Toplayıcılarının Kooperatifleşmesi ve Belediyelerin İş Birliği Alanları" çalıştayına katılan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, GESİKOOP'un kuruluş sürecini anlattı.

Yalnızoğlu, Tepebaşı Belediyesi'nin zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacı ile Türkiye'de bir ilke öncülük ettiğini belirterek, Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde ve teşvikleriyle 15 Ocak 2020'de kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark yaratan GESİKOOP'un 26 üyesi ile çalışmalarına devam ettiğini ve yaklaşık 9 bin ton gibi atık miktarına yaklaşıldığını kaydetti.

İki gün süren çalıştayın son gününde ise 9 Temmuz'da Eskişehir'de gerçekleşen çalıştayın sonuçları okunarak, çalıştay sonuçları üzerinden sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.