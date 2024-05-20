Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle Tepebaşı Belediyesi'nde 657 sayılı yasaya tabi devlet memurlarına ve sözleşmeli memurlara ödenen sosyal denge tazminatı, yeni dönemde de en yüksek sınırdan yüzde 120 oranında ödenmeye devam edecek.

20.05.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle Tepebaşı Belediyesi'nde 657 sayılı yasaya tabi devlet memurlarına ve sözleşmeli memurlara ödenen sosyal denge tazminatı, yeni dönemde de en yüksek sınırdan yüzde 120 oranında ödenmeye devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında düzenlenen sosyal denge tazminatı sözleşmesi, törenle imza altına alındı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları, Tüm Bel-Sen Eskişehir Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü, sendika yöneticileri ve belediye çalışanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Tüm Bel-Sen Eskişehir Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü, şunları söyledi:

"31 Mart sonrasında tüm Türkiye genelinde gelinciklerin açması bizim de memurlar olarak umudumuzu artırdı. Türkiye'de 100'üncü yıla yakışır bir şekilde seçim sonuçlarının olması hepimizi çok mutlu etti. Bu bizim üyeliklerimize de yansıdı. Tepebaşı Belediyesi'nde de yetkiyi almak bizleri çok mutlu etti. Arkadaşlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayı da sizinle birlikte imzalamaktan dolayı da çok mutluyuz. Ekonomik zorluklar memurumuzun da belini bükmekte. En yüksek sınırdan protokolümüzü imzalıyoruz."

Başkan Ataç da sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Öncelikle sözleşmemiz hayırlı olsun. Gönül istiyor ki ücretler daha da yükselsin. Hükümetin ekonomi politikası değişmedikçe enflasyonun düzeleceğine inanmıyorum. Herkesten çok isterim ülkede yoksulluk azalsın veya hiç yoksulluk olmasın. Ben yine de bu anlaşmanın hepimize yararlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sosyal denge tazminatı sözleşmesi, törene katılan personelin alkışları eşliğinde imzalandı.

1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihlerinde geçerli olacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan memur ve sözleşmeli toplam 352 Tepebaşı Belediyesi çalışanını kapsıyor ve yeni dönemde de en yüksek sınır olan yüzde 120 oranında ödemeye devam edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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