Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bisiklet turu

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği ve Tripy Mobility iş birliğiyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenledi. Bisiklet kortejinde 50 bisikletçi 100 kilometre pedal çevirdi.

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği ile düzenlenen kortej etkinliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Bisiklet turunda katılımcılar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı önünde bir araya geldi. Buluşma noktasından hareket eden 50 katılımcı, kortej oluşturarak 100 kilometrelik parkurda pedal çevrildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Özlem Sakarya, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençliğe ve spora büyük önem veren Ata'mızı anmak için çıktık. Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilciliği, Tepebaşı Belediyesi ve turuncu bisikletleri ile trafiği kolaylaştıran Tripy Mobility iş birliği ile yaklaşık 50 kişi ile 100 kilometrelik bir sürüş etkinliği gerçekleştirdik. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamın en etkin araçlarından biri olan bisiklet ile yaptığımız etkinliklerle gençliğe ve topluma örnek olmayı hedefliyoruz. Daha önce de buna benzer etkinliği 29 Ekim'de de Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile yapmıştık. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndan başlayan kortej, Uludağ Sokak üzerinden Kütahya-Eskişehir yolu, Kümbet Kavşağı, Bursa Kütahya yolu, İnönü kavşağı, Oklubal kavşağı, Çukurhisar Mahallesi, Satılmışoğlu Mahallesi başta olmak üzere belirlenen güzergahta bisikletleri ile kortej halinde gitti.