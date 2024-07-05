Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki Tekvando Sporcuları Tebrik Edildi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nde tekvando branşında Türkiye 5'incisi, il ve ilçe müsabakalarında çeşitli dallarda 1. 2. ve 3'üncü olan sporcular, Tepebaşı Belediyesi Meclisi'ne konuk oldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde spora başlayan ve lisanslı sporcu olarak Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nde tekvando branşında ter döken sporcular, elde ettikleri başarılar ile öne çıkıyor.

Yunus Emre Spor Kompleksi'nde tekvando branşında eğitim alarak Türkiye genelinde gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren sporcular, Tepebaşı Belediyesi Temmuz ayı son toplantısında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Başkan Ataç, "Hepinizi tek tek kutluyorum. Bizim için önemli olan gençlerimizi, çocuklarımızı bu günlere getirebilmek. 1999 yılında seçildiğimde bırakın tesisi bir tane bile toprak saha yoktu. Bugün tesislerimizde çocuklarımızı spora alıştırıyoruz ve onları kazanıyoruz. Bu tür müsabakalarda da bizleri temsil ediyorlar. Bu gurur verici bir şey. Kendilerini tebrik ediyor, yanaklarından öpüyorum" dedi.

Yunus Emre Spor Kompleksi Sorumlusu Suat Aslanboğa da 2017 yılında Şirintepe Mahallesinde faaliyete geçen Yunus Emre Spor Tesisleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından sporculara hediyeleri takdim edildi.

Recep İlke Demirer, Küçükler Kategorisi ve 36 kg kategorisinde il 1'incisi; Demir Bozkurt,Küçükler Kategorisi 30 kg kategorisinde 1'incisi; Doruk Ömeroğlu, 45 kg Minik Erkek il 1'incisi; Mert Taha Akadam, 33 kg Minik Erkekler müsabakasında il 3'üncüsü Minik Erkekler Poomse il 3'üncüsü; Zeynep Tandoğan, Yıldız Kızlar il 3'üncüsü; Defne Yaz, Poomse kategorisinde il 3'üncüsü, 33kg Bayanlar kategorisinde il 3'üncüsü ve Cerem Karsak, Poomse kategorisinde Türkiye 5'incisi oldu.