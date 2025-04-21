Tepebaşı'nda 23 Nisan Coşkusu: Renkli Etkinlikler ve Konser

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği birbirinden renkli etkinlikler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatacak.

Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenleyecek.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ev sahipliği yapacağı kutlamalar kapsamında tekvando, halk dansları, bale, ritim, cimnastik ve Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki erken çocukluk oyun merkezleri öğrencilerinin dans gösterileri gerçekleştirilecek.

Oyunlar kapsamında, Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü rekreasyon ekibinin etkinliklerinin yanı sıra kağıt geri dönüşüm atölyesi, matematik oyunları, yüz boyama, akıl ve zeka oyunları katılımcılarla buluşacak. Etkinlik, 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yapılacak.

İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu gerçekleştirdiği konserler ile başarılarına yenilerini eklemeye devam ederken, milli bayramlara özel konserler vermeyi de sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser programı da 23 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Senfoni Sahnesi) gerçekleşecek. Konserde İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu'na Serhan Gencer şeflik yapacak. Konserin biletleri, 'biletinial.com' internet adresi üzerinden satışa sunulurken; konserden elde edilecek gelir ise yine İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na aktarılacak.