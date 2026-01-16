Tepebaşı'nda Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden 80 Bini Aşkın Çocuk Yararlandı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden yararlanan çocuk sayısı 80 bin 769'a ulaştı. Ahmet Ataç, "Çocuklarımızın korkmadan, mutlu bir ortamda sağlık hizmeti alabilmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye'de dördüncü, Eskişehir'de ilk olan merkez, gerçekleştirdiği çalışmalar ile örnek gösteriliyor. Muayeneye gelen çocuklar, tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. Merkezde, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi, acil müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor. Koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 80 bin 769 çocuk taramadan geçerken, 38 bin 880 çocuğun da tedavisi yapıldı. Ayrıca 3 bin 847 çocuğa psikolojik destek sunuldu, 25 bin 556 çocuğa ise eğitim verildi.

2025 yılında da koruyucu hekimlik anlayışıyla hizmet vermeye devam eden merkezde, 3 bin 156 çocuk taramadan geçerken, bin 360 çocuğun tedavisi yapıldı. Öte yandan, 606 çocuğa psikolojik destek sunuludu, 74 çocuğa da eğitim verildi.

"Çocuklar mutlu bir ortamda sağlık hizmeti alıyor"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Çocuklarımızın sağlığa erişimi bizler için çok önemli. Eşit, ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmetini tüm çocuklarımıza sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Polikliniğimizi koruyucu hekimlik esaslarını ön planda tutarak 2013 yılında hizmete açtık. Polikliniğimize gelen çocuklara önce koruyucu hekimlik konusunda eğitimler verdik, daha sonra tedavilerine devam ettik. Bugüne kadar merkezimizde 80 bin 769 çocuğumuz taramadan geçmiş, 38 bin 880 çocuğumuzun da tedavisi yapılmış. Kentimizin çocuklarının örnek bir proje ile sağlıklı gülüşlere kavuşması tarif edilemez bir mutluluk. Eskişehir'in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan dolayı çok gururluyuz. Çocuklarımızın korkmadan, mutlu bir ortamda sağlık hizmeti alabilmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak üzerinde bulunan Ferdi Zeyrek Yaşam merkezi içerisinde hizmet veren poliklinikle ilgili bilgi almak isteyenler, 0 (222) 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.