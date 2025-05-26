Tepebaşı'nda Çocuklar için Karikatür Atölyesi Sergisi Açıldı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği 13. dönem karikatür atölyesi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de 60 çocuğun karikatürlerinin yer aldığı sergi ile sona erdi. Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Belediye başkanı olduğum sürece bu proje devam edecek" dedi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde yıllardır devam eden karikatür atölyeleri ile çocuklar hem el becerilerini geliştirmeye hem de eleştirel bakış açısı kazanmaya devam ediyor. "Nasrettin Hoca" temasıyla düzenlenen 13. dönem grup karikatür atölyeleri de sona erdi.

Usta eğitmenler tarafından yürütülen atölyelere katılan çocuklar, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Mizah yeteneklerini ortaya çıkaran çocuklar, ilk karikatürlerini de hazırladı.

60 çocuğun hazırladığı karikatürlerden oluşan sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Açılış törenine Ataç'ın yanı sıra karikatüristler Erol Büyükmeriç, Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Alper Tümay Tok, Mehmet Günay Ercan, Mehmet Tarık Erşan, Feriye Güzeloğlu, Vicdan Bulunmaz Özer, öğrenciler ve velileri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Ataç, şunları söyledi:

" Türkiye'de bu işi yapan çok az belediye var"

"Böyle güzel bir günde güzel bir işin neticelendirilmesi beni çok mutlu ediyor. 2013 yılında karikatür atölyelerine başlandı. Burada annelerin, babaların, çocukların buluşması kadar önemli bir şey olamaz. Ben öncelikle güvenip çocuklarınızı buraya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Üstatlarımızın yıllardır gönüllü olarak çalışmaları devam ediyor. Şimdi burada en önemli şey çocukların çizgilerinin oluşması. Yani çizgi ile tanışması çok önemli. Türkiye'de bu işi yapan çok az belediye var. Bugün açılan sergide Nasrettin Hoca temalı 60'a yakın eser var. Gezdiğim her yıl görüyorum ki çizgiler daha anlamlı, espriler daha anlamlı oluyor. Yani resmen mizaha dönüşüyor. Bu ortak çalışmanın bir getirisidir. Belediye başkanı olduğum sürece bu proje devam edecek."

Konuşmaların ardından Ataç ve eğitmen karikatüristler, öğrencileri tebrik ederek katılım belgesi ve hediyelerini takdim etti.