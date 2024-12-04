Tepebaşı'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleşti

Tepebaşı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bireyler için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte zumba gösterileri ve çeşitli aktivitelerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

04.12.2024 13:40
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde özel bireyler eğlenceli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesindeki özel bireyler, zumba gösterisi ve Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Rekreasyon Birimi tarafından hazırlanan aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Etkinlikte konuşan Tepebaşı Spor Kulübü lisanslı yüzücüsü Göktan'ın babası Ramiz Işın, "Yüzme konusundaki başlangıcımız 15 yıl öncesine dayanıyor. Çok zorlu bir süreçti. Bugünkü gibi şartlar yoktu. Önce kendi imkanlarımızla öğrettik yüzmeyi. Daha sonra su sporlarına geldik. Burada inanılmaz bir şekilde sabah akşam yüzdük. Oğlum milli takıma seçildi. Bu başarılarda emeği olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim. Böyle bir havuzumuz olduğu için çok mutluyuz. Havuzu ücretsiz bir şekilde kullanmak ve tüm imkanlardan yararlanmak bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

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