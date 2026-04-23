Tepebaşı'nda Eskişehirspor'a Destek İçin Dev Ekran Kuruluyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehirspor'un şampiyonluk yolculuğunda kritik öneme sahip Balıkesirspor karşılaşması, Tepebaşı'nda kurulacak dev ekranda takip edilebilecek.

Tepebaşı Belediyesi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda kurulacak dev ekranda yayınlanacak Balıkesirspor–Eskişehirspor maçında Eskişehirlileri tek yürek olmaya çağırıyor. Taraftarlar, kendi sandalyelerini alarak alana gelebilecek ve karşılaşmayı birlikte izleme fırsatı bulacak.

Yarın saat 20.00'de başlayacak Balıkesirspor–Eskişehirspor mücadelesi öncesinde, kentte büyük bir heyecan yaşanırken, organizasyonun yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, tüm Eskişehirlileri bu coşkuya ortak olmaya davet etti.