Tepebaşı\'nda Evde Yangın Çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 katlı müstakil evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Fevziçakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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