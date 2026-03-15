Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Semineri - Son Dakika
Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Semineri

15.03.2026 09:37  Güncelleme: 10:57
Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerel düzeyde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarını, 2026 yılında da sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri için “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Semineri” düzenlendi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerel düzeyde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarını, 2026 yılında da sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri için "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Semineri" düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar ve gençler için sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.

Seminerde gençlerin sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilgi düzeylerini artırmak, küresel amaçların yerel uygulamalarla nasıl ilişkilendirilebileceğini aktarmak ve öğrencileri çözümün aktif bir parçası olmaya teşvik etmek amaçlandı. Seminerde; sürdürülebilir kalkınma amaçlarının temel ilkeleri, amaçların yerel yönetimlerdeki karşılığı ve uygulama alanları, gençlerin sürdürülebilirlik süreçlerindeki rolü, yerel–küresel bağlantının önemi konuları ele alındı.

Gönüllü öğrencilere eğitim verilecek

Seminer sonunda programın ilerleyen aşamalarında aktif rol almak isteyen gönüllü üniversite öğrencileri belirlendi. Gönüllü öğrencilere yönelik ise ilerleyen günlerde "Eğitmen Eğitimi" programı düzenlenecek. Eğitimde öğrencilere sürdürülebilir kalkınma amaçlarının derinlemesine analizi, eğitim içeriklerinin yapılandırılması, çocuklara yönelik etkili anlatım ve atölye teknikleri, uygulamalı eğitim tasarımı konularında kapsamlı bir eğitim verilecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllü üniversite öğrencileri, Eko-Okullar Programı kapsamında yer alan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için sürdürülebilirlik temalı eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Böylece gençler yalnızca bilgi edinen değil, aynı zamanda bilgiyi aktaran ve toplumsal dönüşüme katkı sunan aktörler haline gelecek.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tepebaşı, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Semineri - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

10:34
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:11
İsrail’in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826’ya yükseldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Semineri - Son Dakika
