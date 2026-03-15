Tepebaşı'nda Sürdürülebilirlik Semineri

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerel düzeyde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarını, 2026 yılında da sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri için "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Semineri" düzenlendi.

Seminerde gençlerin sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilgi düzeylerini artırmak, küresel amaçların yerel uygulamalarla nasıl ilişkilendirilebileceğini aktarmak ve öğrencileri çözümün aktif bir parçası olmaya teşvik etmek amaçlandı. Seminerde; sürdürülebilir kalkınma amaçlarının temel ilkeleri, amaçların yerel yönetimlerdeki karşılığı ve uygulama alanları, gençlerin sürdürülebilirlik süreçlerindeki rolü, yerel–küresel bağlantının önemi konuları ele alındı.

Gönüllü öğrencilere eğitim verilecek

Seminer sonunda programın ilerleyen aşamalarında aktif rol almak isteyen gönüllü üniversite öğrencileri belirlendi. Gönüllü öğrencilere yönelik ise ilerleyen günlerde "Eğitmen Eğitimi" programı düzenlenecek. Eğitimde öğrencilere sürdürülebilir kalkınma amaçlarının derinlemesine analizi, eğitim içeriklerinin yapılandırılması, çocuklara yönelik etkili anlatım ve atölye teknikleri, uygulamalı eğitim tasarımı konularında kapsamlı bir eğitim verilecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllü üniversite öğrencileri, Eko-Okullar Programı kapsamında yer alan ilkokul ve ortaokul öğrencileri için sürdürülebilirlik temalı eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Böylece gençler yalnızca bilgi edinen değil, aynı zamanda bilgiyi aktaran ve toplumsal dönüşüme katkı sunan aktörler haline gelecek.