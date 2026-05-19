Öğrencilerden can dostlara kulübe bağışı

19.05.2026 09:47  Güncelleme: 10:28
Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ndeki can dostlar için dört adet kulübe bağışında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, anlamlı bir bağışı daha sokak hayvanları adına kabul etti. Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendilerinin yapmış olduğu dört adet kulübeyi merkezde tedavisi devam eden patili dostlar için bağışladı. Projenin danışman öğretmeni Cansu Kızılkaya ve kulübeyi hazırlayan yedi öğrenci tarafından teslim edilen kulübeler, can dostlar için yerlerine yerleştirildi.

"HER ZAMAN SOKAK HAYVANLARININ YANINDAYIZ"

Öğrenciler adına konuşan İlayda Kırantepe, "Mezuniyet için yer aldığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına destek olmak için, onları da önemsediğimizi göstermek için kulübe hazırlamak istedik. Hazırladığımız dört kulübeyi de Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne bağışladık. Bunu sadece bitirme ödevi gibi görmek istemedik. Bizler her zaman sokak hayvanlarının yanındayız. Onların da bizler gibi bu doğanın bir parçası olduğunu biliyoruz. Onlar için bir şeyler yapmak bizleri mutlu etti" dedi.

BAĞIŞ İÇİN TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bağış dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Tepebaşı Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Türkiye'de öncü belediyelerden biriyiz. Yaralı sokak hayvanlarını tedavi edip bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu gayretimize duyarlı vatandaşlarımızın da katıldığını görmek bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren merkeze ilişkin bilgi almak isteyenler, merkeze 444 44 26 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

