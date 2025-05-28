Tepebaşı'nda Kadın Kursiyerlerden Sergi Açılışı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Kadın Kursiyerlerden Sergi Açılışı

28.05.2025 16:39  Güncelleme: 16:49
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler'den faydalanan kadınların el emekleriyle hazırladıkları ürünlerin sergilendiği etkinliğe katıldı. Kurslar sayesinde kadınların sosyalleştiği ve ekonomik katkı sağladığı belirtilirken, Ataç, kadınların mutluluğunun ailelere yansıdığını vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Belde Evleri ve Deneyimli Kafeler'den faydalanan kadınların hazırlamış oldukları ürünlerin yer aldığı sergilerin açılışlarına katıldı. Kadınların mutluluğuna ortak olan Ataç, "İnsanların Belde Evleri'nde yüzü gülüyor" dedi.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nde açılan kurslar, büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Ömerağa, Fatih, Güllük ve Bahçelievler Belde Evleri'nde ve Deneyimli Kafeler'de açılan giyim, örgü, resim, makrome, iğne oyası, mefruşat, kağıt takı, çini, dokuma, minyatür kilim dokuma, rölyef, dekoratif el sanatları kurslarına katılan kadınlar, el emekleriyle oluşturdukları ürünlerini açtıkları sergi ile vatandaşların beğenisine sundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan da sergi açılışlarına katılarak kadınlarla bir araya geldi.

Kursiyerlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Ataç, "İnsanların belde evlerinde yüzü gülüyor. Işık saçıyorsunuz. 24 yıldır Belde Evlerimiz büyük başarıyla sizlerin sayesinde devam ediyor. Nereye gitsem hangi Belde Evi'ne gitsem çok güzel işler yapılmış. 24 yıl önce bunlar aklıma gelmezdi. Bugün 4 noktada sergimiz olacak ve 579 kadın bu sergilere katılıyor. Siz bu çalışmalarınızı evinize de yansıtıyorsunuz. Bu nedenle eşlerinizin de çocuklarınızın da yüzleri gülüyordur. Çünkü siz mutlu olunca evde mutluluk katlıyor. Kadının mutlu olması kadar güzel bir şey yok. Hepinize iyilikler olsun sağlıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Ömerağa Belde Evi kursiyerlerinden Tülay Akseki, "Öncelikle bütün kadınlar adına, size teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin ekonomik şartlarında bize inanılmaz güzel, kendi üretkenliğimizi, yaratıcılığımızı sağlayabileceğimiz, birlik olabileceğimiz, hep birlikte güzel şeyler çıkarabileceğimiz ev hanımlarına ve emekli bayanlara böyle bir imkan sağladığınız için kendi adıma ve bütün arkadaşlarımızın adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, çok sağ olun" dedi..

Fatih Belde Evi kursiyerlerinden Gülten Çıraklı, "Bizler evlerimizden çıkıp sosyalleşiyoruz. Buralara gelip güzel dostluklar kurduk ve bir aile gibi olduk. Öğrendiklerimizi, el emeği göz nuru çalışmalarımızı hem hediye edip hem de satış yapıyoruz. Ev bütçemize katkıda bulunuyoruz. Her zaman sanata, eğitime, özellikle kadın emeğine olan desteğiyle bizleri onurlandıran Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a, şahsım ve kursiyer arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güllük Belde Evi kursiyerlerinden Ayşe Eküten, "Biz kadınların her anlamda gelişmesinde katkıda bulunan, destekleyen kurslardan son derece mutluyuz. Bizlere bu imkanı sunduğunuz için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belde Evi kursiyerlerinden Serpil Vatansever ise "Arkadaşlar emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Başkanımızın da bize vermiş olduğu bu güzel fırsatı ve sevgili hocamızın sevgi dolu emeğiyle güzel işler başardık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Kadın Kursiyerlerden Sergi Açılışı - Son Dakika

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