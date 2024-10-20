Tepebaşı'nda Kadın Üretici Ürün Satış Noktası Projesi İlgiyi Üzerine Çekiyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahallede yaşayan kadınların üretimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi, yoğun ilgiyle devam ediyor. Kendi bahçe ve tarlalarında üretim yaparak Kadın Üretici Ürün Satış Noktasında satan kadınlar, ata tohumu ile yetiştirdikleri bal kabağının tanıtımını yapma imkanı da buluyor.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan ve ata tohumu ile bal kabağı üretimi yapan kadınlar, ürünlerini hem Ürün Satış Noktasında satma hem de Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'nda tanıtma fırsatı buluyor.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, Tepebaşı bölgesinde sürdürülebilir tarım çalışmalarına destek verildiğini belirterek, "Üretici satış noktalarında üreticilerin ürünlerini doğrudan doğruya değerlendirmesi ile birlikte ekonomik anlamda güçlendiklerini gördük ve üretici kadınlarımız da her açıdan gelişim gösterdi" dedi. Bal Kabağı Panayır'ı ile ilgili de konuşan Kızılinler, "Kadın üreticilerimiz belirleyici, onların istekleri. 70 yıldır bu bölgede kabak ekilir ve ata tohumuyla yapılır. Ama kadın üreticilerimiz sayesinde hem panayırımızın tekrarını yapıyoruz hem de coğrafi işaretlemeyi alabilirsek Eskişehir adına önemli bir yer alacak. Bu anlamda kadın üreticilerimize müteşekkiriz. Kızılinler bölgesindeki bu bal kabağı Eskişehir'in önemli bir değeri. Buradaki kabağın asıl farkı uzun kış dönemlerine dayanıklı olması. Ben Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Tepebaşı'nda bal kabağının adresi Kızılinler"

Kendi tarlalarında üretim yapıp Ürün Satış Noktasında satan kadınlar, bal kabaklarını tanıtmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

-Emine Ünlüer: "Ben çocukluktan beri köyde çiftçilik yapıyorum. Daha önce eşimize dostumuza dağıtıyorduk veya almak isteyen alıyordu. Kadın Üretici Ürün Satış Noktaları açıldıktan sonra ürünlerimiz daha çok değer buldu. Daha iyi değerlendirmeye başladık. Geçen yıl düzenlenen Bal Kabağı Panayırı'ndan sonra herkes memnun kaldı ve köyümüzü tanıdı. Bu yıl tekrar oluyor ve çok mutluyuz. Şimdi kabaktan çok fazla ürün yapmaya başladık. Çorba olsun, böreği olsun ürün çeşitliliğimiz de arttı. Başkanımızdan Allah razı olsun."

-Sevinç Serhan: "Ben evlendiğimden beri yani 28 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Daha önce bir şey bilmiyordum, eşimin ve kayınvalidemin destekleriyle öğrendim. Onların sayesinde ben de üretici kadınım ve çiftçiyim. Daha çok kabak, patates, domates, biber gibi ürünler üretiyoruz. Bu Kadın Üretici Satış Noktaları açılmadan önce arabayla kapı kapı dolaşıyorduk. Kimse almıyordu, ürünlerimiz kalıyordu. Satış noktalarında da çok memnunuz ekonomimize katkı sağlıyor. Panayıra gelenlerle tanıştık ve ürünlerimizi tanıttık. Hem biz ekonomimize katkı sağladık hem onlar sağlıklı ürünleri evlerine götürdü. Ata tohumu ile ürettiğimiz bal kabaklarının tanıtımını yapmanın gururunu yaşıyoruz."

-Kızılinler Muhtarı Halil İbrahim Can: "Bal kabağı bizim önemli değerlerimizden birisi. Bal kabağı uzun yıllardır ata tohumu ile yetiştirilmektedir. Bal kabağını değerlendirmenin en iyi yollarından birisi de en iyi şekilde pazarlamak. Sağ olsun Tepebaşı Belediyemiz büyük ilgi gösterdi ve bu yıl ikincisi düzenlenen panayır ile pazara daha kolay ulaşma imkanı bulduk. Bu yıl mahallemizde 15 çiftçimiz 200 dekar gibi bir alanda 400-500 ton civarında ürün aldı. Tepebaşı'nda bal kabağının adresi Kızılinler. Buradan da birçok şehre gönderiyoruz."

Yetkililer, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 27 Ekim Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında Kızılinler Mahallesi'nde düzenlenecek Bal Kabağı Panayırı'na tüm Eskişehirlileri davet etti. Ayrıca ulaşım için Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası önünden araç kaldırılacağını belirtti.