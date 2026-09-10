Tepebaşı\'nda marketlere son kullanma tarihi ve fiyat denetimi yapıldı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde son kullanma tarihi, raf-kasa fiyat uyumu ve ruhsat denetimi yaptı.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve eşit alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Kontrollerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışının önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, raflarda yer alan fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarının birbiriyle uyumlu olup olmadığı da kontrol edildi.

Vatandaşların alışveriş sırasında farklı fiyatlarla karşılaşarak mağduriyet yaşamaması için yürütülen çalışmalarda, iş yerlerinin ruhsat durumları da gözden geçirildi.

Denetimlerle tüketici haklarının korunması, ticari faaliyetlerin kurallara uygun sürdürülmesi ve kent yaşamında güven ortamının güçlendirilmesi amaçlandı.

Ekiplerin, vatandaşların sağlığını ve ekonomik haklarını korumak amacıyla denetimlere aralıksız devam ettiği belirtildi.