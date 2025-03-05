(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki merkezlerde eğitim alan özel bireylere ve ailelerine, afet farkındalık eğitimi verdi.
TAK ekibi, Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı engelli merkezlerinden yararlanan özel bireylere ve ailelerine yönelik 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla afet farkındalık eğitimi düzenledi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimde, ekip doğal afet anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Ekip ayrıca deprem anında hayat kurtarmaya yönelik "çök/kapan/tutun" tekniğini de uygulamalı olarak gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Tepebaşı'nda Özel Bireylere Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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