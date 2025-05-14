Tepebaşı'nda Özel Bireylerin Eserleri 'Eksiksiz Biz' Sergisi ile Sergilendi

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi merkezlerinde eğitim alan özel bireylerin el emeği ile ürettiği eserler, "Eksiksiz Biz" adlı karma sergi ile beğeniye sunuldu. Sergide eserlerden elde edilecek gelir, özel bireylere malzeme alımında kullanılacak.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde eğitim alan özel bireyler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açtıkları sergi ile taçlandırdı. Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Melih Savaş Yaşam Köyü Hobi Atölyesi ve Gökkuşağı Kafe 1-2 merkezlerinde eğitim alan 50 bireyin eserlerinden oluşan "Eksiksiz Biz" karma sergisi, Espark AVM'de açıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen serginin açılış törenine, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, eğitmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile davetliler eserleri inceledi. Başkan Ataç da sergi hakkında bilgiler alırken öğrencileri tebrik etti. Sergide ayrıca özel birey Kayra Demir, çello resitali de verdi.

"Onları yalnız bırakmayacağım"

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bugün mutlu bir açılışımız var. Özel kardeşlerimizle yıllardır beraber çalışıyoruz. Her konuda çalışıyoruz ama çoğu zaman sanatla buluşuyoruz. Sanatsız hiç kimse iyileşemez. Hepimizin iyileşmek adına sanata ihtiyacı var. Çalışma arkadaşlarımız her zaman yaptıkları gibi gençlerimizle bu çalışmaları hayata geçirdiler. Bugün Espark ile açılışını gerçekleştirdik. Buradaki kardeşlerimizle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Ben olduğum sürece hep onların yanında olacağım, onları yalnız bırakmayacağım. Hepsini tek tek kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sergi açılışının ardından Atilla Özel Karikatürlü Ev yanında hazırlanan Empati Parkuru'nu ziyaret eden Başkan Ataç, gözleri kapalı bir şekilde görme engelli birey ile satranç oynadı.

Sergide eserlerden elde edilecek gelir, özel bireylere malzeme alımında kullanılacak. "Eksiksiz Biz" sergisinde taş boyama, sulu boya resim, yağlı boya resim, mozaik, punch, makrome, atık kağıt ve gazoz kapaklarından dekoratif ürünler olmak üzere 100'e yakın ürün yer alıyor.

Sergi, 16 Mayıs'a kadar Espark AVM -1'inci katta ziyaret edilebilecek.