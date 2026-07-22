Tepebaşı'nda Ulv İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve diğer uçkunlara karşı ULV ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle çalışmalarına devam eden Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaz mevsimini daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla gece saatlerinde ilaçlama yapıyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de ULV ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Kentin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla uçkun popülasyonunun kontrol altına alınması hedeflenirken, ekipler belirlenen takvim doğrultusunda tüm mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yaz sezonu boyunca program dahilinde devam edeceğini bildirdi.