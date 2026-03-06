Tepebaşı Belediyesi'nden Şirintepe'de 5 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Belediyesi'nden Şirintepe'de 5 Bin Kişilik İftar Sofrası

06.03.2026 13:19  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel sokak iftarında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, artan yoksulluk ve ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, dayanışma vurgusu yaptı. 10 yılda 850 bin kişinin aynı sofrada buluştuğu iftar programı, Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

(ESKİŞEHİR) – Tepebaşı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sokak iftarlarının bu defaki durağı, Şirintepe Mahallesi oldu. Yaklaşık 5 bin vatandaşın katılımıyla kurulan kardeşlik sofrasında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "İnsanlar artık geçinemiyoruz değil, açız diyorlar. Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ruhunu mahalle sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta düzenlenen geleneksel sokak iftarı, binlerce mahalleliyi bir araya getirdi. İftar programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 yılda 850 bin kişi aynı sofrada buluştu

İftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Ataç, sokak iftarlarının bir gelenek haline geldiğini vurguladı. Paylaşmanın önemine değinen Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır düzenlediğimiz sokak iftarlarıyla bugüne kadar 850 bin hemşehrimizi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bizim için asıl olan komşuluğu, dayanışmayı ve birlikte olma duygusunu güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar artık açız diyor"

Konuşmasında ülkedeki ekonomik tabloya ve artan yoksulluğa da değinen Başkan Ataç, sahadaki gözlemlerini şu sözlerle paylaştı:

"Yoksulluğu çok iyi biliyoruz. Her gün televizyonlarda emeklilerin, asgari ücretlilerin serzenişlerini duyuyoruz. İnsanlar artık geçinemiyoruz demiyorlar da açız diyorlar. Dünyada kendine yeten yedi ülkeden biriydik ama maalesef bugün gıda yönüyle baktığımızda Türkiye çökmüş durumda. İnsanların ne kadar mağdur olduğu, açlık sınırının altında kaldıkları çok net görülüyor. Biz de Tepebaşı'nda bu dayanışmayı büyüterek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ahmet Ataç, Yoksulluk, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi'nden Şirintepe'de 5 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:11:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nden Şirintepe'de 5 Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.