Tepebaşı Belediyesi'nden Şirintepe'de 5 Bin Kişilik İftar Sofrası

(ESKİŞEHİR) – Tepebaşı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği sokak iftarlarının bu defaki durağı, Şirintepe Mahallesi oldu. Yaklaşık 5 bin vatandaşın katılımıyla kurulan kardeşlik sofrasında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "İnsanlar artık geçinemiyoruz değil, açız diyorlar. Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ruhunu mahalle sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta düzenlenen geleneksel sokak iftarı, binlerce mahalleliyi bir araya getirdi. İftar programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 yılda 850 bin kişi aynı sofrada buluştu

İftar öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Ataç, sokak iftarlarının bir gelenek haline geldiğini vurguladı. Paylaşmanın önemine değinen Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak 10 yıldır düzenlediğimiz sokak iftarlarıyla bugüne kadar 850 bin hemşehrimizi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bizim için asıl olan komşuluğu, dayanışmayı ve birlikte olma duygusunu güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar artık açız diyor"

Konuşmasında ülkedeki ekonomik tabloya ve artan yoksulluğa da değinen Başkan Ataç, sahadaki gözlemlerini şu sözlerle paylaştı:

"Yoksulluğu çok iyi biliyoruz. Her gün televizyonlarda emeklilerin, asgari ücretlilerin serzenişlerini duyuyoruz. İnsanlar artık geçinemiyoruz demiyorlar da açız diyorlar. Dünyada kendine yeten yedi ülkeden biriydik ama maalesef bugün gıda yönüyle baktığımızda Türkiye çökmüş durumda. İnsanların ne kadar mağdur olduğu, açlık sınırının altında kaldıkları çok net görülüyor. Biz de Tepebaşı'nda bu dayanışmayı büyüterek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."