Tepebaşı'nda Üstyapı Çalışmaları Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı'nda Üstyapı Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

26.06.2026 09:24  Güncelleme: 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt serimi, kaldırım yenileme ve tretuvar düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamlıca, Zincirlikuyu, Ertuğrulgazi ve Şirintepe mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yürütülen çalışmalarla yol konforu ve yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde daha güvenli, konforlu ve modern bir üstyapı oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belirlenen program doğrultusunda ve vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak planlanan çalışmalar, eş zamanlı olarak birden fazla mahallede yürütülüyor. Ekipler, özellikle Çamlıca Mahallesi, Zincirlikuyu Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt serimi, kaldırım yenileme ve tretuvar düzenleme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor.

Yol konforunun artırılması, yaya güvenliğinin güçlendirilmesi ve mahallelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, mevsim şartlarının elverdiği ölçüde planlı şekilde devam edeceği belirtildi. Özellikle bozulmuş yol kaplamalarının yenilenmesi ve kaldırım standartlarının iyileştirilmesiyle birlikte, ilçe genelinde daha düzenli ve erişilebilir bir ulaşım altyapısı hedefleniyor.

Kullanıma bağlı olarak oluşan çukurların doldurulması da ekiplerin çalışmaları arasında. Araçların zarar görmemesi ve daha konforlu bir yol için ekipler, mümkün olduğunca oluşan çukurların yarattığı sorunları ortadan kaldırıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahadaki çalışmalarını belirlenen takvim çerçevesinde farklı bölgelerde eş zamanlı olarak sürdürürken, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin de önceliklendirilerek değerlendirildiği ifade ediliyor. Çalışmaların, Tepebaşı'nın üstyapı kalitesini daha ileri bir seviyeye taşımak adına kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Zincirlikuyu, Belediye, Tepebaşı, Çamlıca, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Üstyapı Çalışmaları Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:33:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda Üstyapı Çalışmaları Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.