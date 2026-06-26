Tepebaşı'nda Üstyapı Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde daha güvenli, konforlu ve modern bir üstyapı oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belirlenen program doğrultusunda ve vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak planlanan çalışmalar, eş zamanlı olarak birden fazla mahallede yürütülüyor. Ekipler, özellikle Çamlıca Mahallesi, Zincirlikuyu Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi ve Şirintepe Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada asfalt serimi, kaldırım yenileme ve tretuvar düzenleme çalışmalarına yoğun mesai harcıyor.

Yol konforunun artırılması, yaya güvenliğinin güçlendirilmesi ve mahallelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, mevsim şartlarının elverdiği ölçüde planlı şekilde devam edeceği belirtildi. Özellikle bozulmuş yol kaplamalarının yenilenmesi ve kaldırım standartlarının iyileştirilmesiyle birlikte, ilçe genelinde daha düzenli ve erişilebilir bir ulaşım altyapısı hedefleniyor.

Kullanıma bağlı olarak oluşan çukurların doldurulması da ekiplerin çalışmaları arasında. Araçların zarar görmemesi ve daha konforlu bir yol için ekipler, mümkün olduğunca oluşan çukurların yarattığı sorunları ortadan kaldırıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahadaki çalışmalarını belirlenen takvim çerçevesinde farklı bölgelerde eş zamanlı olarak sürdürürken, vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin de önceliklendirilerek değerlendirildiği ifade ediliyor. Çalışmaların, Tepebaşı'nın üstyapı kalitesini daha ileri bir seviyeye taşımak adına kesintisiz devam edeceği kaydedildi.