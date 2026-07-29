Tepebaşı'nda Yangın: Kedinin Ayakları Yandı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda Yangın: Kedinin Ayakları Yandı

Tepebaşı\'nda Yangın: Kedinin Ayakları Yandı
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Eskişehir'de çıkan yangında kedinin ayakları yandı, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda bulunan 24 dairenin tamamı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın esnasında dışarıda olan ev sahibi kadın, alevlerin arasında kalan kedisini dışarı çıkarttı. Ayaklarında yanıklar oluşan kediye ilk müdahale olay yerinde bulunan ambulansta, sağlık ekiplerince yapıldı. Müdahalenin ardından kedi, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Eskişehir, Tepebaşı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda Yangın: Kedinin Ayakları Yandı - Son Dakika

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