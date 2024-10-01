Tepebaşı\'nda Yeni El Sanatları Kursları Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin belde evlerinde yetişkinlere yönelik düzenlenecek Tokat baskısı, bambu örücülüğü ve tutkal hamuru figürlendirme kursları için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki belde evlerinde yetişkinlere yönelik el sanatları alanında yeni kurslar açılmaya devam ediyor. Yeni açılacak Tokat baskısı, bambu örücülüğü ve tutkal hamuru figürlendirme kursları, 6 farklı noktada gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz verilecek kurslar için kayıtlar, 2 Ekim çarşamba günü başlayacak. Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, görselde yer alan QR kodu okutarak veya 'https://tinyurl.com/elsanatlarikayit' linkine tıklayarak kayıt formunu doldurabiliyor. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, '0 (222) 211 40 00/ 4200-4205' numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Kurslar, Hedef Batıkent Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Bahçelievler Belde Evi, Esentepe Belde Evi ve Şirintepe Belde Evi'nde düzenlenecek.