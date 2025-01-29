Tepebaşı'nda Yeryüzü Ekoloji Okulu Şubat Programı Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği 'Yeryüzü Ekoloji Okulu'nun şubat ayı programı başlıyor. 3- 28 Şubat günleri arasında gerçekleşecek çalışmalar arasında yaratıcı yazarlık, renkli fırçalar, seramik ve minyatür torna atölyesi yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunuyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 3-28 Şubat günleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmaları arasında; Yaratıcı yazarlık atölyesi (9-12 yaş), renkli fırçalar atölyesi (8-12 yaş), seramik atölyesi (18 yaş ve üzeri) ve minyatür torna atölyesi (5-7 yaş) yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne ulaşılabileceğini bildirdi.