Tepebaşı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonası'ndan 9 Madalya ile Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonası'ndan 9 Madalya ile Döndü

10.02.2026 10:44  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Spor Kulübü Taekwondo takımı, Yeşilay Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda 7 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Spor Kulübü Taekwondo takımı, Yeşilay Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan 7 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2026 Yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan Yeşilay Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası, 06-08 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin 60 ilinden 1500'ün üzerinde sporcunun  katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Tepebaşı Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı.

Zorlu müsabakalar sonucunda Tepebaşı Spor Kulübü, turnuvayı 7 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Tepebaşı Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekle çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Spor Kulübü, elde ettiği derecelerle hem Eskişehir'i hem de Tepebaşı'nı başarıyla temsil etti.

Yıldız Erkek Takımı'nda, Dorukcan Pullukçu, Aybars Kaan Yaz, Ömer Yorkurt; 17 Yaş Mix Takımı'nda, Aylin Taş, Ayşe Çınar, Mert Taha Akadam ve Yavuz Selim Karaaslan, gümüş madalya kazanırken; Genç Bayan Takımı'nda Aylin Taş ve Ayşe Çınar bronz madalya kazandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tepebaşı Spor Kulübümüzün sporcularını ve antrenörlerini elde ettikleri bu değerli başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Gençlerimizin sporla büyümesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için son derece önemli. Tepebaşı Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Türkiye, Güncel, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonası'ndan 9 Madalya ile Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü Beşar Esad hakkında şok iddia: Kendisine kadın temin eden sevgilisini öldürttü
Skandal öneri “Kadın ithal edelim“ dedi, partiden atıldı Skandal öneri! "Kadın ithal edelim" dedi, partiden atıldı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Kap geldi İşte Jhon Duran’ın yeni takımı Kap geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:53
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk tarihi fark
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 12:24:52. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonası'ndan 9 Madalya ile Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.