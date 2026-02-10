Tepebaşı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonası'ndan 9 Madalya ile Döndü

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Spor Kulübü Taekwondo takımı, Yeşilay Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndan 7 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2026 Yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan Yeşilay Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası, 06-08 Şubat 2026 tarihleri arasında Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin 60 ilinden 1500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Tepebaşı Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı.

Zorlu müsabakalar sonucunda Tepebaşı Spor Kulübü, turnuvayı 7 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Tepebaşı Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekle çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Spor Kulübü, elde ettiği derecelerle hem Eskişehir'i hem de Tepebaşı'nı başarıyla temsil etti.

Yıldız Erkek Takımı'nda, Dorukcan Pullukçu, Aybars Kaan Yaz, Ömer Yorkurt; 17 Yaş Mix Takımı'nda, Aylin Taş, Ayşe Çınar, Mert Taha Akadam ve Yavuz Selim Karaaslan, gümüş madalya kazanırken; Genç Bayan Takımı'nda Aylin Taş ve Ayşe Çınar bronz madalya kazandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tepebaşı Spor Kulübümüzün sporcularını ve antrenörlerini elde ettikleri bu değerli başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Gençlerimizin sporla büyümesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için son derece önemli. Tepebaşı Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.