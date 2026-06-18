Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Kayıp Vatandaş İçin Beypazarı'nda Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Kayıp Vatandaş İçin Beypazarı'nda Sahada

18.06.2026 16:48  Güncelleme: 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi Arama Kurtarma (TAK) ekibi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Arif Uysal'ın bulunması için AFAD koordinasyonunda başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla sürdürülen aramalarda Çukurören Yaylası ve çevresi taranıyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Arif Uysal'ın bulunması için yürütülen geniş çaplı arama çalışmalarına katıldı.

Tepebaşı Belediyesi TAK ekibi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan Arif Uysal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında görev alıyor.

Ankara Valiliği tarafından AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'ne yapılan destek çağrısının ardından Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı TAK ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekip, sabah saat 04.45 itibarıyla Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'ndeki arama çalışmalarına dahil oldu.

Ailesinin 13 Haziran'da kayıp ihbarında bulunduğu 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması amacıyla yaklaşık 400 kişinin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda Çukurören Yaylası ve çevresi ekipler tarafında taranıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Arif Uysal, Beypazarı, Tepebaşı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Kayıp Vatandaş İçin Beypazarı'nda Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

18:04
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 18:21:35. #7.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Kayıp Vatandaş İçin Beypazarı'nda Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.