Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, Kayıp Vatandaş İçin Beypazarı'nda Sahada

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Arif Uysal'ın bulunması için yürütülen geniş çaplı arama çalışmalarına katıldı.

Tepebaşı Belediyesi TAK ekibi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan Arif Uysal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında görev alıyor.

Ankara Valiliği tarafından AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'ne yapılan destek çağrısının ardından Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı TAK ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekip, sabah saat 04.45 itibarıyla Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'ndeki arama çalışmalarına dahil oldu.

Ailesinin 13 Haziran'da kayıp ihbarında bulunduğu 79 yaşındaki Uysal'ın bulunması amacıyla yaklaşık 400 kişinin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda Çukurören Yaylası ve çevresi ekipler tarafında taranıyor.