Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ağırladı. Ziyarette, yerel yönetim çalışmaları, sosyal belediyecilik uygulamaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette belediye çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'ye örnek olan çalışmalardan dolayı Ataç'ı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç ise "Komşu şehrimiz Kütahya'yı 74 yıl aradan sonra CHP belediyeciliğiyle buluşturan Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci'yi Tepebaşı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Görüşmemizde belediyecilik deneyimlerimizi paylaştık, kentlerimize değer katacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.