Tepsi Büyüklüğündeki İçi Kızıl Mantar Görenleri Şaşırttı - Son Dakika
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Tepsi Büyüklüğündeki İçi Kızıl Mantar Görenleri Şaşırttı

Bolu'nun Köroğlu Dağları'nda mantar toplayan bir vatandaşın bulduğu tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantarı görenleri şaşırttı. Mantarı kestiği anları sosyal medyada paylaşan vatandaş, yüzlerce beğeni ve tepki aldı. İlk defa bu kadar büyük içi kızıl mantarı gören vatandaşlar şaşırdı.

06.06.2024 14:30
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Tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantar görenleri şaşırttı

BOLU - Bolu'nun Köroğlu Dağları'nda mantar toplayan bir vatandaşın bulduğu tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantarı görenleri şaşırttı.

Dün sıcak havadan bunalarak Köroğlu Ormanları'nda doğayla iç içe vakit geçirmek için Raif Aksoy ailesiyle birlikte yüksek rakımdaki ormanlara çıktı. Ormanda mantar toplamak için gezen Aksoy, bulduğu tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantarı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yavaş yavaş kurumaya başlayan tepsi büyüklüğündeki mantarı gören Aksoy, hemen yanında bulunan bıçak yardımıyla mantarı kesti. O anları sosyal medyada paylaşan Raif Aksoy, yüzlerce beğeni ve tepki aldı. Genellikle yeşil alanlarda kendiliğinden yetişen ve ilk defa bu kadar büyük içi kızıl mantarı gören vatandaşlar şaşırdı.

İlk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüğünü söyleyen Raif Aksoy, "Eğitim işiyle uğraşıyorum. Çevreci bir insan ve doğayı çok seven bir insanım. Mantar toplamayı seviyorum. Gezerken bakarken denk geldi. Yani ilk defa gördüm. Gerçekten o kadar büyüklükte belki ağırlık olarak bir rekoru vardır ama çap olarak büyüklük olarak bu şekilde ilk defa gördüm ben de şaşırdım. Çayır mantarı, köy mantarı ya da içi kızıl diyoruz. Dün içi kızıldı, ama şimdi kararmıştır bu. Çünkü dün yenilebilirdi, yenilebilir bir mantar. Ama bugün artık karardı. Kartalkaya taraflarında yüksekliği fazla olan, rakım fazla olan yerlerde denk geldik. Şaşırdık, ilk defa denk geldim. Normalde hani diğer kültür mantarı yani çayır mantarlarına denk geliyorduk ama bu kadar büyüğüne hiç denk gelmedik. Sosyal medyadan görenler, güzel şeyler söylediler. Hatta 'yarısını ver yiyelim' diyen oldu. Arkadaşlar çok şaşırdılar" dedi.

Kaynak: İHA

Köroğlu, Bolu, Gastronomi, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepsi Büyüklüğündeki İçi Kızıl Mantar Görenleri Şaşırttı - Son Dakika

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