TERK EDİLMİŞ CİNS KÖPEKLERE YUVA ARANIYOR - Son Dakika
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TERK EDİLMİŞ CİNS KÖPEKLERE YUVA ARANIYOR

TERK EDİLMİŞ CİNS KÖPEKLERE YUVA ARANIYOR
20.07.2026 10:02
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Bursa'da terk edilen cins köpekler, HEPAD'da koruma altına alınıyor. Sahiplenme çağrısı yapılıyor.

BURSA'da sahipleri tarafından sokağa ve barınaklara terk edilen cins köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği'nde (HEPAD) koruma altına alınıyor. Terk edilme vakaları yaz aylarında çok fazla yaşandığı için barınakların kapasitesinin de aşıldığını belirten HEPAD temsilcisi Zuhal Arslan, "Bahçemizde çok fazla terk edilmiş cins hayvan var. Küçüğü, büyüğü, orta boyu fark etmeksizin birçok can dostumuz bulunuyor. Kapasitemizin üzerine çıktığımız için lütfen gelin, bahçemizden sahiplenin" dedi.

Ticari amaçlı üretim yapılan çiftliklerden veya merdiven altı üretim yerlerinden alınarak çeşitli gerekçelerle sokağa veya barınaklara terk edilen Pug, Pekinez, Toy Poodle, Maltese Terrier, Setter gibi farklı cinlerde köpekler, HEPAD'a getirilip tedavileri yapılarak, koruma altına alınıyor. Özellikle yaz aylarında terk edilen köpeklerin sayısı artarken, barınakların da kapasitesi aşılıyor. Ticari amaçla çiftliklerde çoğaltılan köpeklerin, geçici bir hevesle alındıktan sonra çeşitli gerekçelerle terk edildiğini dile getiren HEPAD temsilcisi Zuhal Arslan, "Cins hayvanlar çok fazla üretime maruz kaldıkları için aynı zamanda terk edilmeye de maruz kalıyorlar. Maalesef son zamanlarda çok fazla köpek barınaklara terk edilmeye başladı. Ne yazık ki merdiven altı üretim hızla devam ettiği için barınaklara bırakılma ve sokağa terk edilme vakaları çok fazla oluyor. Amacımız ve en büyük talebimiz, bu üretimin yasaklanması ve merdiven altı üretimin tamamen durdurulmasıdır" diye konuştu.

'LÜTFEN SATIN ALMAYIN, YUVA OLUN'

Ruhsatsız ve merdiven altı üretimin en büyük sorunları olduğunu belirten Arslan, "İnsanlar bu üretim çiftliklerinden köpekleri satın alıyorlar. Daha sonra hevesleri kaçıyor, alerjileri ortaya çıkıyor veya maddi olarak bakamayacaklarını düşünüyorlar. Bu gibi gerekçelerle köpekleri, oyuncakları ve yataklarıyla birlikte terk ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onları himayemiz altına almaya çalışıyoruz ancak bizim de kapasitemiz bir yere kadar. Lütfen satın almayın, yuva olun. Yavruluğundan beri bakılan ve şu an 5 yaşında olan bir köpek, maalesef dün yatağı, oyuncakları, tasması ve yemek kaplarıyla birlikte bize terk edildi. Çocuklarının alerjisi nedeniyle artık bakamayacaklarına karar vermişler ve onu buraya getirdiler. 5 yıl boyunca evinde, çocuklarla birlikte, oyuncaklarıyla ve sıcacık yataklarda büyümüş bir köpek. Dolayısıyla şimdi ona yeniden yuva aramaya devam edeceğiz. Hasta olan hayvanları da ilaçlarıyla birlikte bırakıp gidiyorlar. 'En azından evde iyileşsin, biz ona yuva aramaya devam edelim' diyoruz. Onu da kabul etmiyorlar. Bunların en büyük sebebi maalesef üretim. Üretim olmazsa emin olun insanlar gidip barınaklardan sahiplenecekler. Barınaklarda cins ve melez pek çok köpek var" ifadelerini kullandı.

'DOĞAL ORTAMINDA YETİŞMEYEN HAYVANLAR, SOKAKTA BARINAMAZ'

Yaz mevsiminde barınaklara veya sokağa terk edilen köpeklerin sayısında artış olduğunu vurgulayan Zuhal Arslan, "Okulların kapanması ve yaz mevsiminin gelmesiyle üzülerek söylüyorum ki insanlar çocuklarına köpek satın alıyorlar. Doğal olarak bu, bir hevesle yapılan bir tercih oluyor. Biz de yaz aylarında kapasitemizin üzerine çıkıyoruz. Bu mevsimde çok fazla terk edilme vakası yaşanıyor. Bahçemizde çok fazla terk edilmiş cins hayvan var. Küçüğü, büyüğü, orta boyu fark etmeksizin birçok can dostumuz bulunuyor. Kapasitemizin üzerine çıktığımız için lütfen gelin, bahçemizden sahiplenin. Sahiplenme sürecinin her aşamasında yardımcı oluyoruz. Doğal ortamında yetişmeyen hayvanlar, emin olun, sokakta barınamazlar" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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