Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Matematik Semineri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Matematik Semineri Düzenlendi

Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde Matematik Semineri Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi, 'Matematik Ne İşe Yarar?' konulu bir seminer düzenledi. Seminerde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, matematiğin günlük hayatta ve mesleklerde nasıl kullanıldığına dair öğrencilere bilgi verdi. Seminere katılanlara teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, ayrıca Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olan lisenin öğrencisi Eren Savaş'a hediye takdim etti.

14.05.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Matematik Ne İşe Yarar?" konulu seminer düzenlendi.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, matematiğin günlük hayatta ve mesleklerde nasıl kullanıldığına dair öğrencilere bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, seminere katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Köse, ayrıca Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi olan lisenin öğrencisi Eren Savaş'a hediye verdi.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Terme, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Matematik Semineri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:26:47. #1.12#
SON DAKİKA: Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Matematik Semineri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement