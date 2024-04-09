Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kul, mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı ramazanı geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasında insanların birbirine yakınlaştığı, sevinçlerin paylaşıldığı, yardımlaşmanın arttığı bir zaman dilimi olduğunu anlatan Kul, şunları kaydetti:
"Bu özel gün, toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlar. Komşuların ziyaret edildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzandığı bu günler, İslam'ın kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirir. Ramazan Bayramı'nın bilhassa İslam coğrafyasında, acı ve umutsuzluk, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeş halkların yaralarına merhem olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve ilimize, ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı yürekten kutlarım."
Kul, Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de Terme Belediyesi hizmet binası önünde bayramlaşma programı düzenleneceğini aktararak, herkesi bayramlaşmaya davet etti.
Son Dakika › Güncel › Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Karabük'te Aydınlıkevler istikametinden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bayram öncesi mezarlığa gelerek kabir ziyaretinde bulunan hemşehrilerinin bayramını kutladı. Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Arda ve İsmail Serdar Çaldemir ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen ve dualar eden hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Ayrıca mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu personele de görevlerinde kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından kabir ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu, mezarlık girişinde buhur yakıldı. Diğer taraftan vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla da Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz seferler düzenlendi. Ayrıca mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi.
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