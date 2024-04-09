Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul\'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kul, mesajında bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, Ramazan Bayramı'nın insanların birbirine yakınlaştığı, sevinçlerin paylaşıldığı ve yardımlaşmanın arttığı bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Kul ayrıca, bayramın toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağladığını ve İslam coğrafyasında acı ve umutsuzluk içinde yaşayan halkların yaralarına merhem olmasını temenni etti. Kul, bayramın ilk gününde bayramlaşma programı düzenleneceğini ve herkesi bu programa davet etti.

09.04.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kul, mesajında, rahmet, merhamet ve bereket ayı ramazanı geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasında insanların birbirine yakınlaştığı, sevinçlerin paylaşıldığı, yardımlaşmanın arttığı bir zaman dilimi olduğunu anlatan Kul, şunları kaydetti:

"Bu özel gün, toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlar. Komşuların ziyaret edildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzandığı bu günler, İslam'ın kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirir. Ramazan Bayramı'nın bilhassa İslam coğrafyasında, acı ve umutsuzluk, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeş halkların yaralarına merhem olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve ilimize, ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı yürekten kutlarım."

Kul, Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de Terme Belediyesi hizmet binası önünde bayramlaşma programı düzenleneceğini aktararak, herkesi bayramlaşmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

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