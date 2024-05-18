Terme Belediyesi, 19 Mayıs\'ta esnaf ve vatandaşlara binlerce bayrak dağıttı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Terme Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

Terme ilçesinde sokakların bayraklarla donatılması amacıyla belediye tarafından esnaf ve vatandaşlara binlerce bayrak verildi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak amacıyla esnaf ve vatandaşlara binlerce Türk bayrağı dağıttıklarını belirtti.

Terme'yi ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatarak bayramı daha da coşkuyla kutlamak istediklerini anlatan Kul, "Eskiden bayramlarda vatandaş olarak bayrak asardık ancak bu geleneği kaybetmeye başladığımızı gözlemledim. Bu nedenle esnafımıza küçük bir hatırlatma yapmak amacıyla Terme Belediyesi olarak bayrak dağıtıyoruz. Bayrağımıza, milletimize ve vatanımıza sahip çıkarak, bayramlarımızın coşkusunu birlik ve beraberlik içinde yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kul, 19 Mayıs'ın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayarak, "Gençlik, bu mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Bizler, bu bayramı coşkuyla kutlayarak geleceğimizi aydınlatmak için çalışmalıyız. Milli bayramlarımız ve Türk bayrağı, bu mücadeledeki kararlılığımızın ve birliğimizin simgesidir. Bugün, bu bayrağı gururla taşıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz." açıklamasında bulundu.

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