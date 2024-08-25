Terme Çayı\'nın debisi sağanak sonrası yükseldi

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Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

İlçede özellikle gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Küçük dereler ile ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi arttı.

Belediye ekipleri, vatandaşları yaşanabilecek olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Fırtınanın da etkili olduğu bazı bölgelerde yola devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.