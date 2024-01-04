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Terme'de Alternatif Tarım Projesi ile Kadınlar İstiridye Mantarı Üretiyor - Son Dakika
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Terme'de Alternatif Tarım Projesi ile Kadınlar İstiridye Mantarı Üretiyor

Samsun'un Terme ilçesinde uygulamaya konulan Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında eğitim alıp üretime başlayan 3 kadın, günde ortalama 200 kilo istiridye mantarı hasat ediyor. Terme Belediyesi tarafından yapılan mantar üretim çadırları ve kurulan mantar kompost tesisi sayesinde bölgede mantar üretimi başlamıştır. Üretim yapan kadınlar, ürünlerini çevre illerdeki market ve pazarlarda satışa sunarak ilçe ve aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Kadın girişimciler, Terme mantarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve ticaretini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

Terme\'de Alternatif Tarım Projesi ile Kadınlar İstiridye Mantarı Üretiyor
04.01.2024 - 11:49,
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Samsun'un Terme ilçesinde uygulamaya konulan Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında eğitim alıp üretime başlayan 3 kadın, günde ortalama 200 kilo istiridye mantarı hasat ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile yürütülen Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında Terme Belediyesince mantar üretim çadırları yapıldı.

Proje kapsamında Karadeniz Bölgesi'nin ilk mantar kompost tesisi de kurulan Terme'de 7 mantar üretim tesisi oluşturuldu.

Terme Belediyesinin açtığı teorik kursuna katılan, ardından üretim çadırlarında istiridye mantarı üretimi konusunda pratik eğitim verilen Leyla Orman, Gülsüm Kodalak ve Dilek Peçe, yaklaşık 10 ay önce üretime başladı.

Hasat edilen mantarlar çevre il ve ilçelerdeki market ve pazarlarda satışa sunulurken girişimci kadınlar, böylece hem ilçe hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Girişimci kadınlardan Leyla Orman, AA muhabirine, daha önceleri ilçelerinde ve çevre illerde istiridye mantarı kültürü bulunmadığını ancak bugün bölgelerinde bu kültürün oluşmaya başladığını söyledi.

Günde ortalama 200 kilogram istiridye mantarı hasat ettiklerini anlatan Orman, "Bu tesis, Karadeniz Bölgesi'nde sürekli üretim yapan tek tesis olma özelliğine sahip. 7 çadırın bulunması, sürekliliği ve talebe karşılık verme açısından önem taşıyor." dedi.

Üç kadın olarak üretimin tüm aşamalarını kendilerinin gerçekleştirdiklerini vurgulayan Orman, "Mantar yetiştiriciliği bizim için tutku haline geldi. İşinizi severek ve aşkla yaparsanız, zorluklar sizin için engel olmaktan çıkıyor. Bundan sonraki hedefimiz, yolun başında olmamıza rağmen büyük. Terme mantarını sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde dünyaya duyurmak ve ticaretini gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Samsun, Üretim, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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