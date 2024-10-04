Terme\'de Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor

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Terme Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor.

Terme Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan çöp konteynerlerinde yerinde yıkama ve dezenfekte etme çalışmalarına başlandı.

Belediye ekipleri, çöp konteynerlerini özel dezenfektan suyla yıkayarak kötü koku, virüs, bakteri ile sinek ve larva oluşumunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Belediyeye ait temizlik araçları da periyodik olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor, hijyen standartlarına uygun şekilde hizmet vermeleri sağlanıyor.

Belediye Başkanı Şenol Kul, temiz ve sağlıklı bir Terme için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Çöp konteynerlerinin düzenli dezenfeksiyonu, ilçemizin hijyen standartlarını artıran önemli bir hizmet. Bu sayede hem kötü kokuların önüne geçiyoruz hem de halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırıyoruz. Daha yaşanabilir ve temiz bir Terme için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.