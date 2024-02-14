Terme'de yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme'de yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Terme\'de yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek, kartuşlar, şarjör, tabanca fişekleri, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir kişi gözaltına alındı.

14.02.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çay Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ile 4 kartuş, şarjör, 43 tabanca fişeği, 1,76 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Operasyon, Samsun, Terme, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme'de yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Terme'de yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement