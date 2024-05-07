Terme'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Terme'de firari hükümlü yakalandı

Terme\'de firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. A.A, uyuşturucu ticareti ve hükümlü kaçması suçlarından aranıyordu. Yakalanan hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

07.05.2024 22:15
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Samsun'un Terme ilçesinde, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve aynı suçtan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Terme ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Samsun, Terme, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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