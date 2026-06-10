Terme'de yeni sosyal hizmet merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terme'de yeni sosyal hizmet merkezi açıldı

Terme\'de yeni sosyal hizmet merkezi açıldı
10.06.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Terme Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü açıldı. Terme ve Salıpazarı'na hizmet verecek merkezde çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik sosyal hizmetler sunulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Terme'de kurulan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı.

Terme Hükümet Konağı'nın ikinci katında faaliyetlerine başlayan Müdürlüğün kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Mücahit Tulum ve sosyolog Mücahit Önder Karakaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u ziyaret etti.

Ziyarette, merkezin ilçeye kazandırılma süreci, yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Başkan Kul, ziyarette yaptığı açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Terme'de hizmete başlamasının önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Merkezin Terme'nin yanı sıra Salıpazarı ilçesine de hizmet vereceğini ifade eden Kul, vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay erişim sağlayacağını kaydetti.

Sosyal Hizmet Müdürü Tulum ise merkezin kuruluş sürecinde verilen desteklerden dolayı Kul'a teşekkür etti.

Terme ve Salıpazarı'nda faaliyet gösterecek müdürlükte çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici sosyal hizmetler sunulacak.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme'de yeni sosyal hizmet merkezi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:57:44. #7.12#
SON DAKİKA: Terme'de yeni sosyal hizmet merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.