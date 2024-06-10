Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı için Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı için Uyarıda Bulundu

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı için Uyarıda Bulundu

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacak vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Gölyazı Caddesi'nde kurulan kurban pazarında ekipler, sahte para ve hırsızlık konularında bilgilendirme yaparak vatandaşları bilinçlendirdi.

10.06.2024 15:59
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Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alım satımı yapacak vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Gölyazı Caddesi'ne kurulan kurban pazarında, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kurbanlık alışverişinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Ayrıca, ekiplerce sahte parayı anlamanın yolları ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve satıcılara alım satım yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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