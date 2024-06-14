Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, öğrencilerin ülkenin geleceği ve aydınlık yarınların teminatı olduğunu vurgulayarak, karne yerine umut, cesaret, inanç ve öğrencilerin kendilerine güvenlerinin önemli olduğunu belirtti. Köse, meslektaşlarına gelecek nesilleri yetiştirme ve topluma yön verme konusundaki emek ve gayretlerinden dolayı tebrik ederken, velilere de öğrencilerin başarılı ve mutlu yetişkinlere dönüşmelerini izleme temennisinde bulundu.

14.06.2024 15:49
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Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, öğrencilerin ülkenin geleceği ve aydınlık yarınların teminatı olduklarını vurguladı.

Önemli olanın karne değil, umut, cesaret, inanç ve öğrencilerin kendilerine güveni olduğunu anlatan Köse, doğru hedefler seçilip planlı şekilde hayatın sürdürülmesi ve bolca kitap okunmasını tavsiye etti.

Meslektaşlarına hitap eden Köse, "Gelecek nesilleri yetiştirme ve toplumumuza yön verme konusundaki emek ve gayretlerinizden dolayı tebrik ediyorum. Mesleğinizi icra ederken gösterdiğiniz fedakarlık birçok başarının temelini oluşturuyor. Ülkenin maddi ve manevi kalkınması ve eğitim ortamlarının niteliğinin artırılması adına her geçen gün daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajında velilere de hitap eden Köse, öğrencilerin başarılı, sorumluluk sahibi ve mutlu yetişkinlere dönüşmelerini izleme temennisiyle velilere teşekkür etti, çocuklara ve ailelerine iyi tatiller diledi.

Kaynak: AA

Terme, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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