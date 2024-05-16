Terme ilçesinde minik öğrenciler fide dikim etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terme ilçesinde minik öğrenciler fide dikim etkinliği düzenledi

Terme ilçesinde minik öğrenciler fide dikim etkinliği düzenledi

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde minik öğrencilerle birlikte fide dikim etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, domates, biber ve patlıcan gibi sebze fidelerini toprakla buluşturdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de etkinliğe katılarak öğrencilere doğa sevgisi ve tarımsal faaliyetlerin önemini vurguladılar.

16.05.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme ilçesinde minik öğrenciler düzenlenen etkinlikte fide dikti.

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde minik öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen fide dikim etkinliğinde öğrenciler, domates, biber ve patlıcan gibi sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Fidelerin dikim işlemi öncesi hazırlanan bahçe parsellerine fideleri diken öğrenciler, daha sonra fideleri suladı.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de katıldı. Demir ve Köse, öğrencilere doğa sevgisinin ve tarımsal faaliyetlerin önemini vurguladılar.

Kaynak: AA

Zübeyde Hanım Anaokulu, Bahçe, Terme, Tarım, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme ilçesinde minik öğrenciler fide dikim etkinliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Terme ilçesinde minik öğrenciler fide dikim etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement