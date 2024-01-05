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Terme Kaymakamı Metin Maytalman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Terme Kaymakamı Metin Maytalman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait karelerin yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Maytalman, 5 farklı kategoride yer alan fotoğrafları inceleyerek oy verdi ve seçkideki fotoğrafların hem sevindirici hem de üzücü olduğunu belirtti.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 12:34,
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Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait karelerin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Maytalman, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen ve uluslararası medyasında sıkça kullanılan 5 kategoride beğeniye sunulan fotoğrafları inceledi.

Maytalman, " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre- Yaşam"da Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" fotoğraflarını oylayan Maytalman, "Spor"da ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" isimli fotoğrafları seçti.

Maytalman, seçkide sevindiği ve üzüldüğü fotoğraflar da bulunduğunu belirterek, "Aynı zamanda başarılarımızla gururlandığım, anlara ait etkileyici fotoğraflar da bulunuyor. Seçim yapmak zorlayıcı oldu, hepsi birbirinden değerli. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Metin Maytalman, Türkiye, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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