 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi Tamamlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi'nde atölye kurulum çalışmaları tamamlandı. Proje, Terme ilçesinde metal işleme ve tasarım alanında hizmet vererek bölgeye katma değerli ürün üretme imkanı sağlayacak.

Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi Tamamlandı
03.01.2024 - 13:00,
Abone Ol

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında yapılan "Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi"nde atölye kurulum çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

OKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Terme Belediyesi ve Terme Birlik Makine AŞ iş birliğiyle yürütülen, Orta Karadeniz bölgesinden Samsun'un dahil olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan CMDP ile bölgesel çekim merkezi niteliğine haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda destek alan ve Ajans koordinasyonunda makine ekipman tedarik süreçleri tamamlanan Terme Ortak Kullanım Tesisi, yakın zamanda faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

CMDP kapsamında 9,8 milyon lira hibe desteği alan Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi ile Terme ilçesinde eş finansmanla 20 milyon liraya yakın yatırım, hayata geçiriliyor. Yatırım ile hem Terme'ye hem de bölge ve çevre illere metal işleme alanında hizmet verilecek.

Terme ilçesinde tarım makineleri, motorlu kara araçları, römork ve çekici imalatı yapan küçük işletmelere metal işleme ve tasarım alanında hizmet vermek amacıyla kurulan atölye, aynı zamanda işletmeleri tek çatı altında toplayarak imalatçılara katma değerli ürün üretebilme, aynı standartta imalat yapma ve ihracat taleplerine cevap verebilme imkanı sağlayacak.

Terme Sanayi Sitesi içindeki 900 metrekare kapalı, 300 metrekare açık alanda hizmet verecek olan tesis, tarım makineleri alanında üretim yapan imalatçıların ortaklığıyla kurulan Terme Birlik Makine AŞ tarafından işletilecek.

Atölyede 6 teknik personel istihdam ediliyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak tanıtım çalışmaları ile atölye bilinirliğinin, üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karadeniz, İhracat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement